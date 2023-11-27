У Таїланді відбулися незвичайні перегони на машинах швидкої допомоги та пожежників (відео)

Перегонники-аматори змагаються в перегонах по прямій за кермом машин швидкої допомоги та пожежних авто. Усі автомобілі сильно модифікують перед заїздами.

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У Таїланді проводять незвичайні перегони по прямій. У змаганнях можуть брати участь боліди на основі машин швидкої допомоги та пожежних авто. Відео опублікували на YouTube-каналі CB Media.

У цих перегонах беруть участь пілоти-аматори. Вони керують машинами швидкої допомоги та пожежними автомобілями, які попередньо серйозно модифікували.

Як і в професійних заїздах, довжина прямого відрізка становить чверть милі. Траса розташована за дві години їзди від Бангкока.

Серед машин швидкої допомоги переважає Toyota Hiace. Це практичний фургон із великим вантажним відсіком ззаду.

Toyota Hiace є одним із найпопулярніших авто в цих змаганнях Фото: Скриншот

Один із власників Toyota Hiace встановив усередині акустичну систему в комплекті з сабвуфером. При цьому автомобіль є справжньою машиною швидкої допомоги з відповідною реєстрацією.

Чимало автомобілів для цих змагань оснащені турбодизельними двигунами. Вони отримали надбавку до потужності за рахунок безлічі доопрацювань.

У середньому такі авто проїжджають чверть милі приблизно за 16,2 секунди. Рекордний час минулого змагання становив 14,1 секунди. Такий результат показав тюнінгований Isuzu D-Max.\

Фургони після старту залишають за собою клуби диму Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповів, що на японському треку Fuji Speedway двічі на рік проводять незвичайні перегони на витривалість K4-GP.