Іржаві скарби: у Великій Британії виявлено покинуту колекцію ретроавто (відео)

Вінтажні автомобілі простояли 45 років у дворі старого будинку. У колекції зібрані рідкісні британські Jaguar, MG і Jensen-Healey.

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У Великій Британії знайдено занедбану колекцію старовинних автомобілів. Загальна вартість шести машин становить кілька сотень тисяч доларів. Їм присвятили відео на Youtube-каналі IMSTOKZE.

Дженсен-Гілі Фото: скриншот / YouTube

Машини знайшли на подвір'ї порожнього приватного будинку. Судячи зі знайдених талонів техогляду, деякі з них стоять без руху з 1978 року. За 45 років просто неба вони вкрилися іржею, а їхнє внутрішнє оздоблення згнило, але їх ще можна відновити.

Найцінніший автомобіль у колекції — родстер Jaguar E-Type, який Енцо Феррарі назвав найкрасивішим у світі. Конкретно цей автомобіль належить до другої серії моделі (1968-1971 роки) і оснащений 4,2-літровою 246-сильною шісткою.

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Пробіг Jaguar E-Type відносно невеликий — 50,7 тис. км. У хорошому стані такі автомобілі коштують близько $100 000.

Крім того, цінними є спортивні седани Jaguar Mark 2 початку 60-х років із 3,4-літровим мотором потужністю 210 к. с. Найгірше зберігся Jaguar XJS — наступник E-Type з V12 під капотом. Також було ідентифіковано доступне купе MG B GT і доволі рідкісний спорткар Jensen-Healey 1972 року.

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