Раритет із 90-х: у Києві помітили спортивне авто зниклої шведської марки (фото)

Saab 9000 Aero — заряджена версія шведської моделі Е-класу. Авто оснащене 225-сильним турбомотором і здатне розвинути 240 км/год.

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У Києві сфотографували Saab 9000 1997 року в зарядженому виконанні Aero. Модель сама по собі рідкісна, та й вік дає про себе знати, тому на українських дорогах дуже мало таких авто. Знімки Saab 9000 з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Saab 9000 випускали з 1984 по 1998 роки, а близькими родичами моделі Е-класу були Fiat Croma, Lancia Thema і Alfa Romeo 164, які використовували ту саму платформу. Saab пропонували в кузові седан або ліфтбек, а його зовнішній вигляд розробили в знаменитому італійському ательє ItalDesign.

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Спортивний варіант Saab 9000 Aero оснащений 2,3-літровим турбомотором на 225 к.с. і 340 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 240 км/год. Модель пропонували з 5-ступінчастою механічною і 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Примітно, що заряджена версія візуально мало чим відрізняється від стандартного Saab 9000. У неї дещо інший передній бампер, інші колісні диски і невеликий задній спойлер.

До слова, у Києві також є наступник цього авто — Saab 9-5 Aero, що став останньою моделлю шведської марки перед її банкрутством у 2011 році.

Також Фокус розповідав, що в столиці бачили рідкісного італійського конкурента Mercedes E-Class.