Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар у ретростилі (відео)

Bulgari Aluminium Vision GT є ексклюзивним суперкаром для відеогри Gran Turismo 7. Новинка отримала незвичайний дизайн у стилі італійських спорткарів 70-х років.

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Виробник розкішних годинників Bulgari представив концепт-кар Aluminium Vision GT. Як і суперкар Genesis X Gran Berlinetta, його зможуть протестувати всі гравці автосимулятора Gran Turismo 7. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Франшиза відеоігор Gran Turismo відзначає 10-річчя своєї програми Vision GT. Ця ініціатива стала платформою для великих автовиробників, які створюють віртуальні концепт-кари.

Bulgari Aluminium Vision GT отримав клиноподібний кузов Фото: Bulgari

Разом з Aluminium Vision GT було показано наручний годинник Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Він натхненний оригінальною моделлю, випущеною 1998 року, і буде доступний у двох кольорах — жовтому й антрацитовому.

На презентації також показали годинник Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition Фото: Bulgari

Концепт-кар Aluminium Vision GT отримав дизайн у ретростилі. Він має клиноподібний кузов із широкими колісними арками та має невелике вітрове скло спереду.

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Спереду встановлені тонкі денні ходові вогні та приховані фари, що розташовані по центру кузова. Колісні диски отримали аеродинамічний дизайн.

Спереду встановлені приховані фари Фото: Bulgari

В інтер'єрі розміщені два спортивні сидіння. Приладова панель виконана в стилі годинника Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition.

Bulgari Aluminium Vision GT отримав приладову панель у ретростилі Фото: Bulgari

Характеристики концепт-кара поки тримають у секреті. Суперкар стане доступний у Gran Turismo 7 тільки у 2024 році.

Раніше Фокус повідомляв, що на Японській виставці мобільності 2023 року представили унікальний концепт-кар Subaru Sport Mobility.