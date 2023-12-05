У Китаї на АЗС почали використовувати інноваційних роботів-заправників (відео)

Робот-заправник поки що перебуває на стадії тестування, але цю технологію планують запустити у виробництво найближчими роками. Він вміє самостійно відмикати люк бензобака і заправляти авто.

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У Китаї на одній з АЗС помітили незвичайного робота. Він уміє самостійно заправляти автомобіль паливом. Про це розповіли на сайті The Drive.

Роботів-заправників використовують не тільки в Китаї. Цю технологію тестують уже кілька років у різних країнах світу, включно з Фінляндією.

У ролику демонструється, як працює інноваційний робот. Він самостійно відмикає люк бензобака кросовера Audi, а потім вставляє бензопомпу.

Весь процес займає трохи більше часу, ніж зазвичай. Проте така технологія дає змогу заправляти автомобілі паливом без сторонньої допомоги.

Поки що за роботами наглядають працівники АЗС. Вони можуть контролювати процес віддалено за допомогою спеціального контролера.

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Зараз такі роботи перебувають на етапі тестування. Технологію планують запустити в масове виробництво вже найближчими роками в Європі та Китаї.

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