В Україні різко зросли продажі гібридів: найпопулярніші моделі (фото)

Продажі гібридів в Україні за 2023 рік зросли одразу на 55%. Бензоелектричні моделі зайняли 18% ринку нових автомобілів.

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В Україні зростає попит на електрифіковані авто, до того ж активніше стали купувати не тільки електромобілі, а й гібриди. За 2023 рік в Україні продано 17,2 тис. гібридних моделей. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Цей показник одразу на 55% більший, ніж у 2022 році та лише на 8% менший, ніж у 2021. На відміну від електрокарів, гібриди в Україні частіше купують новими: 63% проданих автомобілів — без пробігу.

Гібридні моделі зайняли 18% ринку нових авто в Україні. Лідирує кросовер Toyota RAV4, а найбільшим попитом користуються кросовери.

Найпопулярніші нові гібриди в Україні за 2023 рік:

Toyota RAV4 — 1822 проданих авто Nissan Qashqai — 1041 шт. Mercedes-Benz GLE — 790 шт.

Ford Fusion лідирує в сегменті гібридів з пробігом Фото: Ford

У вживаному сегменті, навпаки, обирають легкові гібриди, а перше місце посів Ford Fusion — американський близнюк Mondeo.

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Нові рекорди та цікаві тренди: яким був 2023 рік для українського авторинку

Найпопулярніші гібриди з пробігом у 2023 році:

Ford Fusion — 688 проданих авто. Toyota Prius — 514 шт. Chevrolet Volt — 468 шт.

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