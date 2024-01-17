В Україні суттєво зросла кількість загиблих на дорогах: основні причини ДТП

За 2023 рік в Україні зафіксовано понад 23 тисячі ДТП із загиблими або постраждалими. Основна причина смертельних аварій — перевищення дозволеної швидкості.

Related video

В Україні фіксується збільшення смертності в ДТП. За 2023 рік на дорогах загинули 3053 людини, що на 9,4% більше, ніж роком раніше. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром", посилаючись на дані Патрульної поліції.

Травм різного ступеня тяжкості зазнали 29 502 особи, що одразу на 27,5% більше, ніж у 2022 році. Хоча слід зазначити, що в перші місяці повномасштабного вторгнення трафік на українських дорогах був менш інтенсивним. Для довідки: 2021 року в ДТП в Україні загинуло 3238 осіб і 29 738 — дістали травми.

Загалом за 2023 рік зафіксували 23 642 ДТП із загиблими або постраждалими. З них:

зіткнення транспорту — 9792;

наїзд на пішохода — 6499;

наїзд на перешкоду — 2918;

перевертання транспорту — 2068;

наїзд на велосипедиста — 1447.

Важливо

ДТП на $400 000: у Японії зіткнулися класичний Ferrari і новий Maybach (фото, відео)

Названо й основні причини ДТП із загиблими в Україні за 2023 рік:

Перевищення безпечної швидкості — 1570 загиблих. Порушення правил маневрування — 476. Перехід пішоходами дороги в невстановленому місці — 167.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за 2023 рік серйозно зросли продажі гібридних авто.

Також ми писали, що в нашій країні з'явилися 50 нових камер автофіксації.