Кросовери, які стали бестселерами на українському ринку (фото)
Українські автолюбителі надають перевагу кросоверам. Фокус розповідає про моделі цього класу, яких було продано минулого року найбільше серед нових кросоверів із двигунами внутрішнього згоряння.
Не секрет, що кросовери – найпопулярніший клас автомобілів в Україні за останні кілька років. На них припадає три чверті усіх продажів нових авто. Їх цінують за практичність, внутрішній простір, високу посадку та позашляхові якості.
У цьому сегменті на українському ринку представлено безліч моделей різних розмірів та цінових категорій. Ми обрали найкращі кросовери, які користуються попитом серед українців та стали бестселерами – увійшли до ТОП 5 лідерів ринку за підсумками 2023 року.
Mazda CX-5
Mazda CX-5 – кросовер, який вміє дарувати задоволення від водіння. У нього непогана динаміка (особливо у 2,5-літровій версії) і чудова керованість. Разом із тим, кросовер приваблює комфортабельною підвіскою і помірною витратою пального.
У Mazda CX-5 стильний динамічний дизайн, який став ще виразнішим після недавнього оновлення моделі. Приємно дивує якість внутрішнього оздоблення — вона цілком на рівні моделей преміумкласу. Кросоверу доступна навіть люксова шкіра Nappa, а камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль та електропривод дверей багажника є уже в базовій версії Mazda CX-5, яка коштує від 1 168 900 гривень.
Кросовер Mazda CX-5 доступний із бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (150 к. с.) та 2,5 л (194 к. с.) Усі версії обладнані 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач і переважна більшість модифікацій на українському ринку — повнопривідні.Важливо
Toyota RAV4
Toyota RAV4 – один із наймасовіших кросоверів у світі за останні роки. У нього досить простий рубаний дизайн екстер'єру та інтер'єру, але зате кросовер має просторий салон і великий 580-літровий багажник. Toyota RAV4 не настільки добре керується, як Mazda CX-5, і більше робить ставку на комфорт. Модель доступна із 2,0-літровим 173-сильним бензиновим мотором та 2,5-літровими гібридними установками потужністю 218 та 306 к. с., хоча найпотужніша версія кросовера досить недешева. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор, передній або повний привід.
Renault Duster
Renault Duster є найбільш продаваним кросовером в Україні. У нього немає потужних двигунів, високотехнологічних опцій чи добре налаштованого шасі, а основною перевагою моделі є її доступність. Компактний кросовер має стриманий вигляд та досить спартанський інтер’єр, а його міцна підвіска пристосована до розбитих доріг. Наразі Renault Duster в Україні доступний із 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 115 к. с. та 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем, є модифікації з переднім і повним приводом, механічною або роботизованою КПП.
Hyundai Tucson
Кросовер Hyundai Tucson нинішнього покоління вирізняється оригінальним граненим дизайном із нестандартною передньою оптикою, а в салоні звертають на себе увагу віртуальний щиток приладів та сенсорні кнопки на центральній панелі. У Hyundai Tucson великий 620-літровий багажник та непогана комплектація. В Україні компактний кросовер пропонують із 2,0-літровим 156-сильним бензиновим двигуном та у 1,6-літровій гібридній модифікації потужністю 230 к. с. Модель комплектується 6-ступінчастим автоматом та доступна як з переднім, так і з повним приводом.