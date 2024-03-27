Maserati, Porsche і Honda: знайдено покинуту колекцію рідкісних авто й мотоциклів (відео)

Старовинні авто й мотоцикли покинули на теристорії стихійного звалища. Серед них є рідкісні Maserati, спортивні Porsche і Jensen, двоколісні Honda і Yamaha.

Related video

У Великій Британії знайшли покинуту колекцію старовинних автомобілів і мотоциклів. Вони роками іржавіють на занедбаному складі і в його дворі. Їм посвятив відео на своєму YouТube-каналі блогер IMSTOKZE.

Maserati Biturbo Фото: скриншот / YouTube

Важливо

В Україні виявили рідкісний 50-річний мотоцикл київського заводу без пробігу (відео)

Автомобілі та мотоцикли знайшли на території, яку перетворили на стихійне звалище. На складі вони стоять серед куп сміття й металобрухту. Судячи з їхньому стану, колекцію покинули понад 10 років тому. Машини покриті іржею і товстим шаром бруду.

Porsche 924 Фото: скриншот / YouTube

Найдорожчим у колекції є спорткар Maserati Mistral 60-х років. Він напіврозібраний, і видно, що його хотіли відновити, але не змогли завершити реставрацію.

Jensen 541 Фото: скриншот / YouTube

Усього випустили 953 Maserati Mistral і зараз їх вартість сягає 250 000 доларів. Купе комплектували шестициліндровими моторами потужністю від 235 до 265 к. с.

Рідкісним є і Jensen 541 R кінця 50-х років — виготовили лише 193 таких купе з 4,0-літровою 150-сильною шісткою. Також на відео можна розпізнати спортивні Maserati Biturbo, Porsche 924 й Toyota Celica 80-х років. Серед мотоциклів переважають Yamaha та Honda.

Раніше Фокус розповідав про покинутий автосалон із новенькими суперкарами всередині.

Також ми писали, що в Україні знайшли дуже рідкісний експортний "Запорожець".