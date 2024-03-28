Стара 80-річна вантажівка завелася і поїхала після 50 років простою на морозі (відео)

Старовинна вантажівка GMC CCKW понад півстоліття простояла на звалищі на Алясці. Незважаючи на важкий клімат, автомобіль непогано зберігся і може їздити.

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Вантажний GMC CCKW 1943 року продемонстрував завидну живучість. Він завівся і навіть поїхав після кількох десятиліть простою на вулиці. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Backyard Alaskan.

Вантажівка стояла на звалищі на Алясці Фото: скриншот / YouTube

Старовинний GMC CCKW знайшли на кладовищі старої техніки часів Другої світової війни на Алясці. Судячи з усього, вантажівка не їздила мінімум 50-60 років.

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Попри сніжні та морозні зими на Алясці, військова вантажівка добре збереглася. Вона, звісно, проржавіла за роки простою просто неба, проте залишилася в робочому стані. GMC CCKW без проблем завели і автомобіль поїхав.

Двигун GMC легко завівся Фото: скриншот / YouTube

GMC CCKW — одне з наймасовіших авто Другої світової війни. General Motors випустили 572 тисячі цих вантажівок і лише Willys Jeep розійшовся більшим тиражем. На них фактично трималася логістика армії США.

Повнопривідний GMC CCKW має вантажопідйомність 2,5 тонни. Він оснащений 4,4-літровою бензиновою шісткою, яка в різних модифікаціях розвивала 91 або 102 к. с.

До речі, недавно після 75 років простою вдалося завести іржавий 75-річний Ford.

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