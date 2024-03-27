Старий іржавий Ford завівся після 75 років простою під відкритим небом (відео)

Ford Model A іржавів під відкритим небом із 40-х років. Стан автомобіля залишає бажати кращого, проте його двигун добре зберігся і його вдалося завести.

Related video

У США вдалося оживити старовинний Ford Model A 1929 року. Вінтажний автомобіль не їздив приблизно 75-80 років. Відео з ним опублікували на Youtube-каналі Jennings Motor Sports.

Задня частина авто відсутня Фото: скриншот / YouTube

Цей Ford A не експлуатувався із 40-х років. Його намагалися переробити на трактор, тому в машини відсутня задня частина. Приблизно півстоліття тому автомобіль перевезли на звалище і покинули там.

Двигун Ford A вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Ford A повністю заіржавів. Від машини залишилася передня частина із обрізаною рамою. Відновити її буде дуже важко.

Важливо

Розкішне британське авто 60-х простояло 30 років занедбаним у сараї (відео)

А от двигун Ford Model A дивом уцілів і непогано зберігся. У ньому навіть залишилося мастило. Мотор прочистили, встановили нові свічі запалювання та заправили – і він завівся.

Бюджетний Ford A випускали з 1927 по 1931 рік і він був наступником знаменитого Model T. Автомобіль обладнаний 3,3-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 40 к. с. і здатен розвинути 90 км/год. Усього випустили понад 4,8 мільйона Ford A. Модель навіть певний час збирали в Харкові.

Раніше Фокус розповідав про спортивний Ford Mustang 60-х за $350 000, який 40 років не виїжджав на дороги.

Також ми писали про рідкісний мотоцикл "Дніпро" 1973 року без пробігу.