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Авто

Старый ржавый Ford завелся после 75 лет простоя под открытым небом (видео)

Ford A, Ford Model A, Ford Model A 1929 года
Фото: скриншот / YouTube | Ford Model A не заводили 75-80 лет

Ford Model A ржавел под открытым небом с 40-х годов. Состояние автомобиля оставляет желать лучшего, однако его двигатель хорошо сохранился и его удалось завести.

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В США удалось оживить старинный Ford Model A 1929 года. Винтажный автомобиль не ездил примерно 75-80 лет. Видео с ним опубликовали на Youtube-канале Jennings Motor Sports.

Ford A 1929 года, Ford Model A, Ford Model A 1929 года Fullscreen
Задняя часть авто отсутствует
Фото: скриншот / YouTube

Этот Ford A не эксплуатировался с 40-х годов. Его пытались переделать в трактор, поэтому у машины отсутствует задняя часть. Примерно полвека назад автомобиль перевезли на свалку и бросили там.

мотор форд а, Ford A, Ford Model A, Ford Model A 1929 г. Fullscreen
Двигатель Ford A удалось завести
Фото: скриншот / YouTube

Ford A полностью заржавел. От машины осталась передняя часть с обрезанной рамой. Восстановить ее будет очень трудно.

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А вот двигатель Ford Model A чудом уцелел и неплохо сохранился. В нем даже осталось масло. Мотор прочистили, установили новые свечи зажигания и заправили — и он завелся.

Бюджетный Ford A выпускался с 1927 по 1931 год и был преемником знаменитого Model T. Автомобиль оборудован 3,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 40 л. с. и способен развить 90 км/ч. Всего выпустили более 4,8 миллиона Ford A. Модель даже некоторое время собирали в Харькове.

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