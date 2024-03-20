Эксклюзив из 60-х: раритетный Ford за $350 000 40 лет не выезжал на дороги (фото)

Ford Mustang Shelby GT350 — редкая заряженная модель 60-х. Спортивное купе с 306-сильным V8 способно разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развивать более 200 км/ч.

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В США обнаружили Ford Mustang Shelby GT350 1966 года. Знаменитый спорткар четыре десятилетия не выезжал на дороги. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Автомобиль стоял заброшенным с начала 80-х Фото: autoevolution.com

Этот Ford Mustang Shelby GT350 поставили в гараж в начале 80-х. Нынешний владелец машины нашел ее в 2012 году и отчистил, однако от реставрировать ее пока не удалось.

Салон Ford Mustang неплохо сохранился Фото: autoevolution.com

Shelby GT350 неплохо сохранился — его кузов не ржавый, но перекрашен, а отделка салона цела. Двигатель заводится, но только "кривым стартером", поскольку повреждено электрооборудование. Авто оценили в 350 000 долларов.

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Ранние Ford Mustang от Кэрола Шелби действительно очень дорогие, ведь ценятся коллекционерами. Они довольно редкие: так, Shelby GT350 1966 года изготовили всего 2378.

Под капотом установили 306-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Тюнинг Ford Mustang 1966 года увеличил мощность его двигателя с 271 до 306 л. с. Также доработаны подвеска и тормоза, а масса авто снижена до 1268 кг. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Кстати, недавно в США нашли и Ford Mustang Shelby GT500 1967 года, который простоял 40 лет заброшенным.

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