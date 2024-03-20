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Эксклюзив из 60-х: раритетный Ford за $350 000 40 лет не выезжал на дороги (фото)

Ford Mustang 1966, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang Shelby GT350 1966, Shelby GT350
Изготовлено всего 2378 Shelby GT350 1966 года

Ford Mustang Shelby GT350 — редкая заряженная модель 60-х. Спортивное купе с 306-сильным V8 способно разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развивать более 200 км/ч.

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В США обнаружили Ford Mustang Shelby GT350 1966 года. Знаменитый спорткар четыре десятилетия не выезжал на дороги. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Ford Mustang 1966, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang Shelby GT350 1966, Shelby GT350 Fullscreen
Автомобиль стоял заброшенным с начала 80-х
Фото: autoevolution.com

Этот Ford Mustang Shelby GT350 поставили в гараж в начале 80-х. Нынешний владелец машины нашел ее в 2012 году и отчистил, однако от реставрировать ее пока не удалось.

салон Ford Mustang 1966, Ford Mustang, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT350, Shelby GT350 1966, Shelby GT350 Fullscreen
Салон Ford Mustang неплохо сохранился
Фото: autoevolution.com

Shelby GT350 неплохо сохранился — его кузов не ржавый, но перекрашен, а отделка салона цела. Двигатель заводится, но только "кривым стартером", поскольку повреждено электрооборудование. Авто оценили в 350 000 долларов.

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Ранние Ford Mustang от Кэрола Шелби действительно очень дорогие, ведь ценятся коллекционерами. Они довольно редкие: так, Shelby GT350 1966 года изготовили всего 2378.

двигатель Ford Mustang, Ford Mustang 1966, Ford Mustang Shelby GT350, Shelby GT350 1966, Shelby GT350 Fullscreen
Под капотом установили 306-сильный V8
Фото: autoevolution.com

Тюнинг Ford Mustang 1966 года увеличил мощность его двигателя с 271 до 306 л. с. Также доработаны подвеска и тормоза, а масса авто снижена до 1268 кг. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Кстати, недавно в США нашли и Ford Mustang Shelby GT500 1967 года, который простоял 40 лет заброшенным.

Также Фокус рассказывал о тайной коллекции старинных Ford Mustang.