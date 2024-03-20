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Ексклюзив із 60-х: раритетний Ford за $350 000 40 років не виїжджав на дороги (фото)

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Виготовлено лише 2378 Shelby GT350 1966 року

Ford Mustang Shelby GT350 — рідкісна заряджена модель 60-х. Спортивне купе з 306-сильним V8 здатне розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і розвивати понад 200 км/год.

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У США виявили Ford Mustang Shelby GT350 1966 року. Знаменитий спорткар чотири десятиліття не виїжджав на дороги. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Ford Mustang 1966, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT350, Shelby GT350 1966, Shelby GT350 Fullscreen
Автомобіль стояв занедбаним із початку 80-х
Фото: autoevolution.com

Цей Ford Mustang Shelby GT350 поставили в гараж на початку 80-х. Нинішній власник машини знайшов її у 2012 році та відчистив, проте від реставрувати її поки не вдалося.

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Салон Ford Mustang непогано зберігся
Фото: autoevolution.com

Shelby GT350 непогано зберігся – його кузов не іржавий, але перефарбований, а оздоблення салону ціле. Двигун заводиться, але лише "кривим стартером", оскільки пошкоджене електрообладнання. Авто оцінили в 350 000 доларів.

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Скарб за $150 000: у США виявлений раритетний занедбаний спорткар 70-х (відео)

Ранні Ford Mustang від Керола Шелбі дійсно дуже дорогі, адже цінуються колекціонерами. Вони досить рідкісні: так, Shelby GT350 1966 року виготовили лише 2378.

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Під капотом установили 306-сильний V8
Фото: autoevolution.com

Тюнінг Ford Mustang 1966 року збільшив потужність його двигуна з 271 до 306 к. с. Також допрацьовані підвіска і гальма, а маса авто знижена до 1268 кг. Розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

До речі, недавно в США знайшли й Ford Mustang Shelby GT500 1967 року, який простояв 40 років покинутим.

Також Фокус розповідав про таємну колекцію старовинних Ford Mustang.