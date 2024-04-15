В Україні стрімко виріс попит на авто з Китаю: які моделі купують (фото)

Переважна більшість авто з Китаю в Україні — електрокари. Найбільшим попитом користуються моделі світових брендів, зібрані на китайських підприємствах.

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Продажі авто з Китаю в Україні демонструють стрімке зростання. За перший квартал 2024 року українці придбали 4,2 тис. машин із Піднебесної, що одразу на 75% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Із цієї кількості переважна більшість (майже 3000 од.) — нові авто. Їх продажі зросли на 114%, а частка на українському ринку зросла до 18%.

Вживаних авто з Китаю продали 1,2 тис. (+21% до 2023 року). Їх частка в сегменті машин з пробігом менша — 2%.

Honda e:NS1 користується попитом Фото: Honda

Цікаво, що 85% авто з Китаю в Україні – електрокари. Найбільшим попитом користуються моделі світових брендів (Volkswagen, Honda, Nissan), випущені в Піднебесній. Абсолютним лідером є кросовер Volkswagen ID.4.

ТОП 5 популярних нових авто з Китаю в Україні:

Volkswagen ID.4 – 750 проданих авто. Honda e:NS1 – 255 од. BYD Song Plus – 227 од. Nissan Ariya – 189 од. Geely Atlas Pro – 164 од.

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Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю:

Volkswagen ID.4 – 350 проданих авто. Nissan Ariya – 103 од. Honda e:NS1 – 99 од. Toyota bZ4X – 70 од. Volkswagen ID.4 – 48 од.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні в півтора раза виросли продажі вживаних автомобілів.

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