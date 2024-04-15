Класика на новий лад: у Італії відродили знаменитий спорткар 60-х (фото)

Новий Abarth Classiche 1300 OT — компактне двомісне купе з карбоновим кузовом. 240-сильний турбомотор дозволяє спорткару розганятися до сотні за 4,5 с.

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Бренд Abarth цьогоріч святкує своє 75-річчя. Відсвяткують ювілей з ексклюзивною моделлю Classiche 1300 OT, яку випустять серію із п’яти авто. Її фото опублікували на офіційному концерну Stellantis.

В основі авто лежить Alfa Romeo 4C Фото: Stellantis

Середньомоторний спорткар є сучасною версією знаменитого купе Abarth 1300 OT 1965 року. Це компактне авто, створене на базі бюджетного Fiat 850, виграло 10 перегонів і серед них – змагання в Нюрбургрингу, Монці та Мюджелло.

Спорткар оснащений 240-сильним турбомотором Фото: Stellantis

Новий Abarth Classiche 1300 OT своїм обтічним силуетом нагадує знаменитого предка, проте водночас має сучасний вигляд. У нього невеликі круглі фари, розширені крила та загострений спойлер.

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У основі спорткара лежить компактне купе Alfa Romeo 4C з карбоновим монококом. Із вулгеволокна виготовлені й усі кузовні панелі автомобіля.

Abarth 1300 OT Фото: Stellantis

Силовий агрегат Alfa Romeo 4C залишився без змін. Abarth Classiche 1300 OT оснащений 1,75-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 240 к. с. Розгін до 100 км/год займе приблизно 4,5 с, а максимальна швидкість сягне 250-260 км/год.

До речі, на 75-річчя Abarth презентували ще одну спортивну модель — компактний електричний кросовер.

Також Фокус розповідав про компактний кросовер Alfa Romeo Milano.