Класика на новий лад: у Італії відродили знаменитий спорткар 60-х (фото)
Новий Abarth Classiche 1300 OT — компактне двомісне купе з карбоновим кузовом. 240-сильний турбомотор дозволяє спорткару розганятися до сотні за 4,5 с.
Бренд Abarth цьогоріч святкує своє 75-річчя. Відсвяткують ювілей з ексклюзивною моделлю Classiche 1300 OT, яку випустять серію із п’яти авто. Її фото опублікували на офіційному концерну Stellantis.
Середньомоторний спорткар є сучасною версією знаменитого купе Abarth 1300 OT 1965 року. Це компактне авто, створене на базі бюджетного Fiat 850, виграло 10 перегонів і серед них – змагання в Нюрбургрингу, Монці та Мюджелло.
Новий Abarth Classiche 1300 OT своїм обтічним силуетом нагадує знаменитого предка, проте водночас має сучасний вигляд. У нього невеликі круглі фари, розширені крила та загострений спойлер.
У основі спорткара лежить компактне купе Alfa Romeo 4C з карбоновим монококом. Із вулгеволокна виготовлені й усі кузовні панелі автомобіля.
Силовий агрегат Alfa Romeo 4C залишився без змін. Abarth Classiche 1300 OT оснащений 1,75-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 240 к. с. Розгін до 100 км/год займе приблизно 4,5 с, а максимальна швидкість сягне 250-260 км/год.
До речі, на 75-річчя Abarth презентували ще одну спортивну модель — компактний електричний кросовер.
Також Фокус розповідав про компактний кросовер Alfa Romeo Milano.