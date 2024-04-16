Оприлюднено офіційні фото і відео з доступним семимісним кросовером Citroen

Новий Citroen C3 Aircross кардинально зміниться зовні та стане суттєво більшим. Кросовер запропонують у гібридній та електричній модифікаціях.

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З’явилися нові тизери Citroen C3 Aircross другого покоління. Презентація моделі відбудеться 18 квітня, а поки на офіційному Youtube-каналі Citroen опублікували відео з автомобілем.

У короткому ролику можна розгледіти, що новий Citroen C3 Aircross кардинально змінився і став більш "позашлязовим" на вигляд. Його рубаний дизайн з високим капотом і С-подібними фарами витриманий у стилістиці нового Citroen C3.

Кросовер підросте до 4,32 м у довжину Фото: скриншот / YouTube

Кросовер Citroen C3 Aircross стане аналогом представленого недавно Opel Frontera. Автомобіль підросте одразу на 17 см (до 4,32 м у довжину), збільшать і його кліренс.

Більші розміри зроблять новий Citroen C3 Aircross суттєво просторішим всередині. Модель запропонують у версіях на 5 і 7 місць. У салоні встановлять цифровий щиток приладів і великий тачскрін.

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В основі Citroen C3 Aircross 2024 лежатиме архітектура Small Car Platform. Кросовер запропонують у 156-сильній електричній версії із запасом ходу 400 км та в гібридному варіанті з 1,2-літровим 100-сильним турбомотором та 48-вольтною "м’якою" установкою.

Новий Citroen C3 Aircross надійде у продаж із другої половини 2024 року. Модель цьогоріч з’явиться і в Україні.

До речі, Citroen готує і новий недорогий купе-кросовер Basalt. Його перші фото вже опублікували.

Також Фокус розповідав, що новий кросовер Alfa Romeo перейменували на вимогу міністра.