Новий спортивний кросовер Citroen стане недорогою альтернативою BMW X2 (фото)

Новий Citroen Basalt — невеликий бюджетний купе-кросовер із виразним дизайном. Модель дебютує в бензиновій версії, але може з'явитися і електричний її варіант.

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Опубліковані офіційні фото Citroen Basalt Vision. Компактний купе-кросовер почнуть виробляти з другої половини 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Кросовер Citroen Basalt Vision має виразний дизайн із покатим дахом, нахиленими задніми стійками та загостреною "кормою". У нього висока віконна лінія, роздуті крила та великі ліхтарі. Також звертають на себе увагу високий кліренс та захисний позашляховий обвіс.

Модель стане серійною у другому півріччі Фото: Stellantis

Відомо, що новий Citroen Basalt збудують на платформі СМР і він буде близьким родичем кросоверів C3 та C3 Aircross, які продаються за межами Європи. Вироблятимуть модель у Бразилії та Індії. Вона буде недорогим аналогом BMW X2 і Audi Q3 Sportback, а основними її конкурентами стануть Renault Arkana та Volkswagen Taigo.

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Розробники обіцяють просторий салон. Очікується, що спочатку купе-кросовер Citroen Basalt запропонують із 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 110 к. с. і продаватимуть з механічною авто автоматичною КПП. Пізніше лінійку може поповнити електрична версія.

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