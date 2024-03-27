Новый спортивный кроссовер Citroen станет недорогой альтернативой BMW X2 (фото)

Новый Citroen Basalt — небольшой бюджетный купе-кроссовер с выразительным дизайном. Модель дебютирует в бензиновой версии, но может появиться и электрический ее вариант.

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Опубликованы официальные фото Citroen Basalt Vision. Компактный купе-кроссовер начнут производить со второй половины 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Кроссовер Citroen Basalt Vision имеет выразительный дизайн с покатой крышей, наклоненными задними стойками и заостренной "кормой". У него высокая оконная линия, раздутые крылья и большие фонари. Также обращают на себя внимание высокий клиренс и защитный внедорожный обвес.

Модель станет серийной во втором полугодии Фото: Stellantis

Известно, что новый Citroen Basalt построят на платформе СМР и он будет близким родственником кроссоверов C3 и C3 Aircross, которые продаются за пределами Европы. Производить модель будут в Бразилии и Индии. Она будет недорогим аналогом BMW X2 и Audi Q3 Sportback, а основными ее конкурентами станут Renault Arkana и Volkswagen Taigo.

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Разработчики обещают просторный салон. Ожидается, что сначала купе-кроссовер Citroen Basalt предложат с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л. с. и будут продавать с механической авто автоматической КПП. Позже линейку может пополнить электрическая версия.

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