850-сильний гігант: презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео)

Тюнінг Cadillac Escalade від Hennessey збільшив потужність його 6,2-літрового V8 до 850 сил. Великий позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4,5 с.

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У Cadillac Escalade 2024 з’явилася нова надпотужна версія H850. Її розробили в американському тюнінг-ательє Hennessey і випустять лімітованою серією із 100 авто. Про це повідомляється на сайті компанії.

За основу взяли заряджений Cadillac Escalade-V, який важко назвати повільним, адже він оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 682 к. с. Йому замінили системи впуску й вихлопу, нагнітач, клапани та розподільчий вал.

Потужність двигуна зросла до 850 сил Фото: Hennessey

Цифровий індекс у назві вказує, що потужність цієї вісімки збільшили до 850 к. с. при 6200 об/хв. Піковий крутний момент виріс до 1160 Нм при 4600 об/хв.

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Важкий тритонний позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4,5 с, а спринт на ¼ милі (402 м) займає 12 с. Hennessey H850 Escalade-V оснащений пневмопідвіскою та гальмами Brembo. Цікаво, що в лінійці Hennessey є й потужніша 1000-сильна версія моделі.

Випустять лише 100 Hennessey H850 Фото: Hennessey

Cadillac Escalade-V зберіг обвіс та спойлер на даху. Відрізнити версію Hennessey H850 можна за 22-дюймовими легко сплавними дисками чорного кольору. Салон оздоблений шкірою та деревом, також встановлено табличку із серійним номером авто.

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