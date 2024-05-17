Jaguar припинить виробництво найпопулярнішої моделі: презентовано прощальні версії (фото)

Jaguar F-Pace випускали з 2015 року і вже зібрали понад 300 000 преміальних кросоверів. На прощання випустять дві лімітовані версії моделі потужністю до 575 сил.

Related video

Кросовер Jaguar F-Pace невдовзі знімуть із виробництва. Останні автомобілі зійдуть із конвеєра до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Jaguar F-Pace — найпопулярніша модель у сучасній лінійці марки. Із 2015 року випущено вже понад 328 000 цих недешевих кросоверів, тому низький попит не є причиною відмови від авто.

Jaguar F-Pace SVR 575 Edition Фото: Jaguar

Справа в тім, що Jaguar повністю відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння та переходить на випуск електрокарів. Відповідно, всі бензинові та дизельні моделі марки знімуть із виробництва.

Важливо

Випускали з 1959 року: знаменитий Mercedes-Benz знімають із виробництва (фото)

На прощання випустять дві лімітовані версії Jaguar F-Pace. 90th Anniversary Edition присвячена 90-річчю моделі, яке святкуватимуть у 2025 році. У неї особливі колісні диски та внутрішнє оздоблення шкірою та алюмінієм, а також встановлені спортивні крісла і панорамний дах. Можна обрати бензинові, дизельні чи гібридні варіанти потужністю до 404 сил.

Салон Jaguar F-Pace SVR 575 Edition оздоблено шкірою та замшею Фото: Jaguar

Новий Jaguar F-Pace SVR 575 Edition комплектують виключно топовим 5,0-літровим V8 з компресором, причому його потужність зросла до 575 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість складає 283 км/год.

Такий кросовер Jaguar оснащений 22-дюймовими дисками та спортивними кріслами з електроприводом і вентиляцією. Салон оздоблено шкірою та замшею.

До речі, недавно стало відомо, що в 2025 році знімуть із виробництва Ford Focus — одну з наймасовіших моделей марки.

Також Фокус розповдав, що Chevrolet припиняють випуск седана Malibu, який відомий з 1964 року.