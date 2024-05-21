Початок нової ери: двоповерхові лондонські автобуси стануть електричними (фото)

Електричний двоповерховий автобус BYD BD11 швидко заряджається і має запас ходу в 640 км. У нього низька підлога, а пневмопідвіска забезпечує комфортабельну їзду.

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Знамениті двоповерхові лондонські автобуси будуть електричними. Столиця Великобританії закупить сто електробусів BYD BD11. Про це повідомляє видання Autocar.

Нові BYD BD11 покликані замінити дизель-гібридні двоповерхові автобуси New Routemaster, закуплені у 2011-2016 роках, коли мером Лондона був Борис Джонсон.

Запас ходу BYD BD11 становить 640 км Фото: Autocar

Чинне керівництво міста схиляється до китайського BYD BD11 тому, що він на 25% дешевший за аналоги – коштує 400 000 фунтів стерлінгів ($508 000). До того ж, у його конструкції 34% європейських комплектуючих.

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Електробус BYD BD11 запропонують у двох двоповерхових варіантах різної висоти та в одноповерховій модифікації. Його батарея ємністю 457 кВт∙год забезпечує запас ходу в 640 км. Утім, в BYD готові запропонувати дешевшу й меншу батарею, адже лондонські автобуси зазвичай долають від 160 до 320 км на день. Електробус підтримує швидкісну зарядку потужністю до 500 кВт.

У 10,9-метрового BYD BD11 низька підлога, а два 204-сильні мотори розташовані в колесах. Він оснащений пневмопідвіскою для плавності їзди та має невеликий діаметр розвороту в 16 м. Строк служби автобуса складає від 12 до 20 років.

Автобус має малий діаметр розвороту Фото: Autocar

Поставки електробусів повинні початися у третьому кварталі нинішнього року. У планах Лондона – повний перехід на електробуси до 2030 року.

До речі, на ринок виходить незвична електрична маршрутка від компанії, яка виготовляє лондонські таксі.

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