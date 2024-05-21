Начало новой эры: двухэтажные лондонские автобусы станут электрическими (фото)

Электрический двухэтажный автобус BYD BD11 быстро заряжается и имеет запас хода в 640 км. У него низкий пол, а пневмоподвеска обеспечивает комфортабельную езду.

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Знаменитые двухэтажные лондонские автобусы будут электрическими. Столица Великобритании закупит сто электробусов BYD BD11. Об этом сообщает издание Autocar.

Новые BYD BD11 призваны заменить дизель-гибридные двухэтажные автобусы New Routemaster, закупленные в 2011-2016 годах, когда мэром Лондона был Борис Джонсон.

Запас хода BYD BD11 составляет 640 км Фото: Autocar

Действующее руководство города склоняется к китайскому BYD BD11 потому, что он на 25% дешевле аналогов — стоит 400 000 фунтов стерлингов ($508 000). К тому же, в его конструкции 34% европейских комплектующих.

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Электробус BYD BD11 предложат в двух двухэтажных вариантах разной высоты и в одноэтажной модификации. Его батарея емкостью 457 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 640 км. Впрочем, в BYD готовы предложить более дешевую и меньшую батарею, ведь лондонские автобусы обычно преодолевают от 160 до 320 км в день. Электробус поддерживает скоростную зарядку мощностью до 500 кВт.

У 10,9-метрового BYD BD11 низкий пол, а два 204-сильных мотора расположены в колесах. Он оснащен пневмоподвеской для плавности езды и имеет небольшой диаметр разворота в 16 м. Срок службы автобуса составляет от 12 до 20 лет.

Автобус имеет малый диаметр разворота Фото: Autocar

Поставки электробусов должны начаться в третьем квартале нынешнего года. В планах Лондона — полный переход на электробусы к 2030 году.

Кстати, на рынок выходит необычная электрическая маршрутка от компании, которая производит лондонские такси.

Также Фокус рассказывал, что в Польше начали курсировать беспилотные электрические автобусы.