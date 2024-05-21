Пікап Ford перетворили на екстремальний шестиколісний автодім для найсуворіших умов (фото)

Автодім Ford F-550 отримав третю вісь і підготовлений для бездоріжжя. Усередині встановили розкладне двоспальне ліжко, невелику кухню та санвузол.

Related video

Пікап Ford F-550 став основою для цікавого проєкту. Його перетворили на автодім для серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автодім отримав великий житловий модуль

Дім на колесах Ford — це спільний проєкт компанії Krug Expedition і знаменитого ісландського виробника позашляхової техніки Arctic Trucks. Пікап кардинально переробили та продаватимуть за $690 000.

Усередині з'явилися кухня, вітальня та санвузол

Krug Expedition Bedrock XT2 (саме так назвали дім на колесах) подовжили до 6,68 м у довжину й додали третю вісь. Замість вантажного кузова встановлено знімний житловий модуль.

Важливо

Палац на колесах: на аукціоні продали розкішний автодім легендарного боксера (фото)

Усередині з'явилися розкладне двоспальне ліжко, два столи, кухня з раковиною та плитою і санвузол. Також автодім Ford F-550 оснащений двома телевізорами, інтернетом Starlink, холодильником, шафами, автономним обігрівачем і клімат-контролем. Встановили 447-літровий бак із водою, акумулятори на 23 кВт∙год і сонячні панелі на даху.

У жилому модулі є санвузол

Спеціалісти Arctic Trucks виконали позашляховий тюнінг Ford F-550. Шестиколісний пікап отримав сталеві бампери, лебідку, додаткову оптику та великі 43-дюймові шини Continental. До того ж збільшено кліренс і встановлено диференціали з блокуванням.

Раніше Фокус розповідав про екстремальний тюнінг пікапа Mitsubishi L200 для бездоріжжя.

Також ми писали про шестиколісний "гелендваген" із Житомира.