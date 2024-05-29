Незвичний гібрид: у США схрестили Jeep Wrangler та Land Rover Defender (фото)

Позашляховик нагадує Land Rover Defender, проте збудований на шасі Jeep Wrangler. Його комплектують великими V8 потужністю 426-450 сил.

Related video

У США презентували нестандартний позашляховик. Він поєднує в собі деталі Jeep Wrangler і класичного Land Rover Defender. Про це розповідає сайт компанії Blackbridge Motors.

В основі авто лежить шасі Jeep Wrangler

Саме це американське ательє виконало тюнінг Jeep Wrangler. Проєкт назвали Defender 110 Mark IV. На шасі позашляховика встановили кузов від класичного Land Rover Defender. До того ж, автомобілю подовжили колісну базу та встановили новий складний дах.

Кермо оздоблене деревом

Салон автомобіля обшили шкірою, а кермо оздоблене деревом. Також з’явилися нові прилади і 9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи.

Важливо

На український ринок вийдуть нові британські позашляховики у стилі Land Rover (фото)

Defender 110 Mark IV комплектують 6,2-літровими V8 від Chevrolet потужністю 425 або 450 к. с. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП. Звісно ж, збережено повний привід зі знижувальною передачею.

Сидіння обшили білою шкірою

Крім того, позашляховик отримав посилені мости Dana HD, позашляхові амортизатори типу Fox, а також гальмівну систему від Wilwood. Ціна Defender 110 Mark IV стартує з 169 950 доларів.

Раніше Фокус розповідав про 900-сильний тюнінгований пікап "Гелендваген".

Також ми писали про екстремальний тюнінг Audi RS Q8 в Україні.