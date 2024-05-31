У закинутому сараї виявили викрадені ретроавто на $3 мільйони (фото)

У Канаді зловмисники викрали 16 колекційних ретроавто. Поліції вдалося знайти зниклі раніше вінтажні Chevrolet Corvette, Dodge Charger, Ford V8 і Thunderbird.

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Цікавою знахідкою завершилася поліцейська операція в Канаді. У непоказному сараї виявили викрадені старовинні автомобілі загальною вартістю понад 3 мільйони доларів. Про це повідомляється на сторінці поліції канадської провінції Онтаріо в Facebook.

Поліцейські розслідували викрадення колекційних автомобілів. Правоохоронцям вдалося встановити, що зловмисники мають сарай у містечку Стірлінг. Отримавши ордер, поліцейські провели там обшук і знайшли там одразу 16 ретроавто.

Загальна вартість авто складає 3 мільйони доларів

Серед викрадених авто найбільше вінтажних Ford V8 30-х років – їх одразу 8, причому серед них є й потужні доопрацьовані хот-роди. Також на фото можна помітити три Chevrolet Corvette першого покоління, Ford Thunderbird, Dodge Charger і кілька старовинних пікапів Ford і Chevrolet. Усі машини в гарному стані та не пошкоджені.

Поліція затримала двох раніше засуджених канадців Роберта Бредшоу та Гарі Леблана. Їм висунули звинувачення у викраденні авто, шахрайстві, підробці документів та погрозах.

До речі, нещодавно в Канаді 13-річний підліток викрав та розбив у ДТП дорогий суперкар Lamborghini.

Також Фокус розповідав, що в США викрадачі використали рідкісний Dodge за $100 000 у якості тарана.