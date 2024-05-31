В заброшенном сарае обнаружили похищенные ретроавто на $3 миллиона (фото)

В Канаде злоумышленники похитили 16 коллекционных ретроавто. Полиции удалось найти пропавшие ранее винтажные Chevrolet Corvette, Dodge Charger, Ford V8 и Thunderbird.

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Интересной находкой завершилась полицейская операция в Канаде. В невзрачном сарае обнаружили похищенные старинные автомобили общей стоимостью более 3 миллионов долларов. Об этом сообщается на странице полиции канадской провинции Онтарио в Facebook.

Полицейские расследовали похищение коллекционных автомобилей. Правоохранителям удалось установить, что злоумышленники имеют сарай в городке Стирлинг. Получив ордер, полицейские провели там обыск и нашли там сразу 16 ретроавто.

Общая стоимость авто составляет 3 миллиона долларов

Среди угнанных авто больше всего винтажных Ford V8 30-х годов — их сразу 8, причем среди них есть и мощные доработанные хот-роды. Также на фото можно заметить три Chevrolet Corvette первого поколения, Ford Thunderbird, Dodge Charger и несколько старинных пикапов Ford и Chevrolet. Все машины в хорошем состоянии и не повреждены.

Полиция задержала двух ранее судимых канадцев Роберта Брэдшоу и Гари Леблана. Им предъявили обвинения в угоне авто, мошенничестве, подделке документов и угрозах.

Кстати, недавно в Канаде 13-летний подросток похитил и разбил в ДТП дорогой суперкар Lamborghini.

Также Фокус рассказывал, что в США угонщики использовали редкий Dodge за $100 000 в качестве тарана.