Названо найпопулярніші марки і моделі автомобілів в Україні (фото)

Авторинок України з січня по травень виріс майже на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найпопулярнішими моделями є кросовери Toyota і Renault.

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За травень українці придбали 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 4% менше, аніж у квітні, проте на 8% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Кросовер Toyota RAV4 став найпопулярнішим авто місяця Фото: Toyota

Авторинок України вже перевищив рівень 2016 року. Разом із тим, від показників 2021 року нинішні продажі відстають одразу на 35%.

Лідери продажів залишилися незмінними. Перше місце зберігає Toyota (928 проданих авто), а друга позиція залишається в Renault (440 авто).

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На третє місце піднявся преміальний бренд BMW (418 од.). Замикають ТОП 5 кращих марки Volkswagen (389 авто) та Skoda (318 од.).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за травень – кросовер Toyota RAV4. Він знайшов 475 покупців та потіснив Renault Duster, який лідирував кілька місяців поспіль.

Усього за п’ять місяців 2024 року українці придбали 27,7 тис. нових легкових автомобілів. Це одразу на 29% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

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