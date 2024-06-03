Jeep поверне на ринок легендарну позашляхову модель (фото)

Новий Jeep Cherokee отримає гібридні версії, а з часом може з'явитися й електромобіль. Вартість позашляховика складе приблизно 30 000 доларів.

Related video

Jeep Cherokee недовго буде відсутнім на ринку. Знятий із виробництва на початку 2023 року позашляховик можуть відродити вже в 2025 році. На це натякнув СЕО Jeep Антоніо Філоза журналістам американського виданню Car and Driver.

Антоніо Філоза повідомив, що у наступному році дебютує нова позашляхова модель сегменту D-SUV і зазначив, що її назву неважко вгадати. Саме в цьому класі й випускали Jeep Cherokee.

Jeep Cherokee випускали з 1974 року Фото: Jeep

СЕО Jeep надав мало інформацію про майбутній позашляховик. Він зауважив, що вартість моделі складе приблизно 40 000 доларів і її запропонують із різноманітними силовими агрегатами – покупцям дадуть свободу вибору.

Очікується, що новий Jeep Cherokee 2025 дебютує в гібридному виконанні. А от електрична версія, за словами Антоніо Філози, з’явиться не одразу.

Важливо

Тест-драйв нового Jeep Compass: знайомий кросовер у незвичному форматі

Під час презентації електричного Jeep Wagoneer S показали зображення Cherokee під покривалом. Деталі дизайну авто розгледіти неможливо, проте видно, що позашляховик стане більш кутастим.

Jeep Cherokee випускали з 1974 року. Усього побачили світ п'ять поколінь моделі, а наймасовішою виявилася модель другої генерації — з 1984 по 2001 рік зібрали майже 3 мільйони авто.

До речі, недавно Jeep презентував недорогий гібридний кросовер підвищеної прохідності.

Також Фокус розповідав, що Bugatti Chiron зняли з виробництва.