Бюджетний суперкар: найшвидший Chevrolet Corvette показали до прем'єри (відео)

Новий Chevrolet Corvette ZR1 оснастять 5,5-літровим турбомотором потужністю понад 800 сил. Спорткар отримає величезне антикрило.

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Лінійку Chevrolet Corvette C8 цього літа поповнить топова заряджена версія ZR1. Офіційний тизер нового спорткара опублікували на Youtube-каналі Chevrolet, також розкрито деякі подробиці нової моделі.

Для авто готують потужний V8 твін-турбо Фото: autoevolution.com Спорткар отримає велике антикрило Фото: autoevolution.com

У короткому відео можна розгледіти задню частину авто з великим антикрилом, яке, скоріше за все, буде опцією. Раніше новий Chevrolet Corvette ZR1 бачили на тестах. Він був у камуфляжі, проте можна розгледіти агресивний обвіс авто.

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ZR1 буде найпотужнішим та найшвидшим Chevrolet Corvette. Його обладнають 5,5-літровим V8 від Corvette Z06, але доповнять його двома турбінами. В Chevrolet поки розкрили лише його крутний момент – 969 Нм. А от потужність складе приблизно 800-850 сил. У парі з турбомотором працюватиме 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Новий Chevrolet Corvette ZR1 зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2,5 с та розвивати швидкість понад 320 км/год. Крім того, це буде найшвидший Corvette на Нюрбургрингу. Ціна авто перевищить 100 000 доларів, проте воно буде значно дешевшим за екзотичні суперкари з аналогічними характеристиками.

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