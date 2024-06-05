Понад 500 сил і 3,4 с до сотні: дебютувала найшвидша і найдорожча "трійка" BMW (фото)

BMW Alpina B3 GT оснастили 3,0-літровою турбошісткою потужністю 530 сил. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 308 км/год.

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Лінійку BMW 3 Series поповнила нова заряджена версія Alpina B3 GT. Спортивні седан і універсал пройшли модернізацію услід за стандартними моделями. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті BMW Alpina.

Разом із седаном пропонують універсал Фото: Alpina

Позначення GT вказує, передусім на те, що BMW Alpina B3 стала потужнішою. Віддачу 3,0-літрової турбошістки збільшили з 495 до 530 к. с. Піковий крутний момент у 730 Н∙м залишився незмінним.

У салоні встановлене нове кермо Фото: Alpina

Із 8-ступінчастим автоматом BMW Alpina B3 GT здатна розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/ч – за 11,6 с. Максимальна швидкість зросла до 308 км/год. Тепер це найшвидша "трійка" BMW, навіть варіант M3 повільніший.

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Спеціалісти Alpina переналаштували систему повного приводу BMW 3 Series та доопрацювали підвіску. Також встановлені покращені гальма та розпорки для збільшення жорсткості кузова.

Для Alpina B3 GT розробили спортивні крісла Фото: Alpina

Відрізнити Alpina B3 GT від стандартного BMW 3 Series можна за зміненими бамперами, обвісом, а також фірмовими 20-дюймовими колесами та графікою на боковинах. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо, а в оздобленні використані шкіра та карбон. Ціна Alpina B3 GT стартує зі 101 700 євро, тобто це ще й найдорожча "трійка" BMW.

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