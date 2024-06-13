Іржавий скарб: у покинутому сараї знайшли рідкісний спорткар Ford 60-х за $300 000 (фото)

Ford Mustang Boss 429 — серійна версія авто з перегонів NASCAR. Рідкісний спорткар оснащений 7,0-літровим 375-сильним V8 та здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с.

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У США виявили занедбаний Ford Mustang 1969 року в лімітованій зарядженій версії Boss 429. Раритетне спортивне авто стояло в покинутому сараї. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Спорткар є серійною версією гоночного авто з чемпіонату NASCAR Фото: Ebay

Стан Ford Mustang Boss 429 залишає бажати кращого. Спорткар покритий іржею, а його салон напіврозібраний і заповнений сміттям. Двигун автомобіля знятий. У той же час, заявлений пробіг складає усього 6100 км.

Тепер для Ford Mustang 1969 року шукають нового власника – його планують продати на аукціоні eBay. За машину планують отримати мінімум 125 000 доларів.

7,0-літровий V8 зняли з авто Фото: Ebay

Така ціна Ford Mustang Boss 429 цілком виправдана, адже екземпляри в гарному стані легко продають за 300-500 тисяч доларів. Це цінна колекційна модель.

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Усього в 1969 році випустили лише 854 Ford Mustang Boss 429. Спорткар є серійною версією гоночного авто з чемпіонату NASCAR.

Ford Mustang Boss 429 розганяється до 100 км/год за 6,8 с Фото: Ebay

Ford Mustang Boss 429 оснащений величезним 7,0-літровим V8 потужністю 375 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 14 с.

До речі, нещодавно в США виявили колекційний Porsche 70-х, який 20 років простояв просто неба.

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