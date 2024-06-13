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Ржавый клад: в заброшенном сарае нашли редкий спорткар Ford 60-х за $300 000 (фото)

Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang Boss, Ford Mustang, Ford Mustang, Ford Mustang 1969
Фото: Ebay | В 1969 году изготовили всего 854 купе Ford Mustang Boss 429

Ford Mustang Boss 429 — серийная версия авто из гонок NASCAR. Редкий спорткар оснащен 7,0-литровым 375-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с.

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В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1969 года в лимитированной заряженной версии Boss 429. Раритетное спортивное авто стояло в заброшенном сарае. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ford Mustang Boss, Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang, Ford Mustang 1969 Fullscreen
Спорткар является серийной версией гоночного авто из чемпионата NASCAR
Фото: Ebay

Состояние Ford Mustang Boss 429 оставляет желать лучшего. Спорткар покрыт ржавчиной, а его салон полуразобран и заполнен мусором. Двигатель автомобиля снят. В то же время, заявленный пробег составляет всего 6100 км.

Теперь для Ford Mustang 1969 года ищут нового владельца — его планируют продать на аукционе eBay. За машину планируют получить минимум 125 000 долларов.

Ford Boss 429, Ford Mustang, Ford Mustang 1969 Fullscreen
7,0-литровый V8 сняли с авто
Фото: Ebay

Такая цена Ford Mustang Boss 429 вполне оправдана, ведь экземпляры в хорошем состоянии легко продают за 300-500 тысяч долларов. Это ценная коллекционная модель.

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Всего в 1969 году выпустили всего 854 Ford Mustang Boss 429. Спорткар является серийной версией гоночного авто из чемпионата NASCAR.

Ford Mustang 1969, Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang Fullscreen
Ford Mustang Boss 429 разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с
Фото: Ebay

Ford Mustang Boss 429 оснащен огромным 7,0-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и проехать ¼ мили (402 м) с места за 14 с.

Кстати, недавно в США обнаружили коллекционный Porsche 70-х, который 20 лет простоял под открытым небом.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве показали очень редкий Ford Mustang Shelby GT350 1967 года.