Ржавый клад: в заброшенном сарае нашли редкий спорткар Ford 60-х за $300 000 (фото)

Ford Mustang Boss 429 — серийная версия авто из гонок NASCAR. Редкий спорткар оснащен 7,0-литровым 375-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с.

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В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1969 года в лимитированной заряженной версии Boss 429. Раритетное спортивное авто стояло в заброшенном сарае. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спорткар является серийной версией гоночного авто из чемпионата NASCAR Фото: Ebay

Состояние Ford Mustang Boss 429 оставляет желать лучшего. Спорткар покрыт ржавчиной, а его салон полуразобран и заполнен мусором. Двигатель автомобиля снят. В то же время, заявленный пробег составляет всего 6100 км.

Теперь для Ford Mustang 1969 года ищут нового владельца — его планируют продать на аукционе eBay. За машину планируют получить минимум 125 000 долларов.

7,0-литровый V8 сняли с авто Фото: Ebay

Такая цена Ford Mustang Boss 429 вполне оправдана, ведь экземпляры в хорошем состоянии легко продают за 300-500 тысяч долларов. Это ценная коллекционная модель.

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Всего в 1969 году выпустили всего 854 Ford Mustang Boss 429. Спорткар является серийной версией гоночного авто из чемпионата NASCAR.

Ford Mustang Boss 429 разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с Фото: Ebay

Ford Mustang Boss 429 оснащен огромным 7,0-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и проехать ¼ мили (402 м) с места за 14 с.

Кстати, недавно в США обнаружили коллекционный Porsche 70-х, который 20 лет простоял под открытым небом.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве показали очень редкий Ford Mustang Shelby GT350 1967 года.