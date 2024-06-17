Старий непримітний Mercedes W124 пішов з молотка за ціною нового BMW M3 (відео)

Седан Mercedes E300 TD W124 за 29 років проїхав усього 13 500 км. Автомобіль чудово зберігся і багато оснащений — є електропривід сидінь та клімат-контроль.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Mercedes-Benz W124 1995 року. За непоказний седан віддали 101 000 доларів — як за новий BMW M3. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Седан оснащений 3,0-літровим турбодизелем Фото: Bring a Trailer

Варто зазначити, що з молотка пішов не лімітований заряджений варіант від AMG (вартість таких авто сягає $300 000 і вище), а звичайний дизельний Mercedes E300 TD.

Салон оздоблено шкірою та деревом Фото: Bring a Trailer

Річ у тім, що цей седан Mercedes W124 — капсула часу з пробігом усього 13 500 км. Автомобіль чудово зберігся — кузов, салон і двигун мають чудовий вигляд. Навіть на днищі немає іржі.

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Комплектація Mercedes E300 TD доволі багата. Його салон оздоблено шкірою і деревом, є клімат-контроль, круїз-контроль, люк, магнітола та електропривід сидінь.

Седан Mercedes E300 TD оснащений дизельною рядною шісткою об'ємом 3,0 л, яка розвиває 147 к.с. і 273 Нм. З 4-ступінчастою автоматичною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 10,9 с і розвинути 202 км/год. Середня витрата пального становить 7,8 л/100 км.

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