Старий непримітний Mercedes W124 пішов з молотка за ціною нового BMW M3 (відео)
Седан Mercedes E300 TD W124 за 29 років проїхав усього 13 500 км. Автомобіль чудово зберігся і багато оснащений — є електропривід сидінь та клімат-контроль.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали Mercedes-Benz W124 1995 року. За непоказний седан віддали 101 000 доларів — як за новий BMW M3. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Варто зазначити, що з молотка пішов не лімітований заряджений варіант від AMG (вартість таких авто сягає $300 000 і вище), а звичайний дизельний Mercedes E300 TD.
Річ у тім, що цей седан Mercedes W124 — капсула часу з пробігом усього 13 500 км. Автомобіль чудово зберігся — кузов, салон і двигун мають чудовий вигляд. Навіть на днищі немає іржі.Важливо
Комплектація Mercedes E300 TD доволі багата. Його салон оздоблено шкірою і деревом, є клімат-контроль, круїз-контроль, люк, магнітола та електропривід сидінь.
Седан Mercedes E300 TD оснащений дизельною рядною шісткою об'ємом 3,0 л, яка розвиває 147 к.с. і 273 Нм. З 4-ступінчастою автоматичною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 10,9 с і розвинути 202 км/год. Середня витрата пального становить 7,8 л/100 км.
Раніше Фокус розповідав, що знаменитий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво.
Також ми писали про продану на аукціоні капсулу часу Mazda MX-5 1990 року.