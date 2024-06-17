Старый неприметный Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового BMW M3 (видео)

Седан Mercedes E300 TD W124 за 29 лет проехал всего 13 500 км. Автомобиль прекрасно сохранился и богато оснащен — есть электропривод сидений и климат-контроль.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали Mercedes-Benz W124 1995 года. За невзрачный седан отдали 101 000 долларов — как за новый BMW M3. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Седан оснащен 3,0-литровым турбодизелем Фото: Bring a Trailer

Стоит отметить, что с молотка ушел не лимитированный заряженный вариант от AMG (стоимость таких авто достигает $300 000 и выше), а обычный дизельный Mercedes E300 TD.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Дело в том, что этот седан Mercedes W124 — капсула времени с пробегом всего 13 500 км. Автомобиль отлично сохранился — кузов, салон и двигатель выглядят превосходно. Даже на днище нет ржавчины.

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Комплектация Mercedes E300 TD довольно богатая. Его салон отделан кожей и деревом, есть климат-контроль, круиз-контроль, люк, магнитола и электропривод сидений.

Седан Mercedes E300 TD оснащен дизельной рядной шестеркой объемом 3,0 л, которая развивает 147 л.с. и 273 Нм. С 4-ступенчатой автоматической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,9 с и развить 202 км/ч. Средний расход топлива составляет 7,8 л/100 км.

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