Ексклюзив за $400 000: рідкісний Cadillac 50-х поїхав після 20 років простою (відео)

Cadillac Eldorado Biarritz був флагманською моделлю американської марки в 50-х. Розкішний кабріолет багато оснащений, а під його капотом ховається 305-сильний V8.

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У США повернули до життя кабріолет Cadillac Eldorado 1956 року. Останні 20 років раритетне розкішне авто стояло в сараї у Каліфорнії. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Carchaeology.

Кабріолет непогано зберігся і може самостійно пересуватися Фото: скриншот / YouTube

Власник розповів, що цей Cadillac Eldorado Biarritz придбав його батько 20 років тому. Утім, він не експлуатував авто, а поставив у сарай біля дому.

Внутрішнє оздоблення пошкоджене Фото: скриншот / YouTube

За два десятиліття кабріолет покрився шаром бруду, а його внутрішнє оздоблення пошкоджене. А от силовий агрегат добре зберігся, хоча й був розібраним. Двигун зібрали та легко завели і Cadillac навіть зміг виїхати своїм ходом, хоча його гальма потребують ремонту.

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Тепер Cadillac Eldorado Biarritz відправили на реставрацію. Модель дуже цінна – екземпляри в гарному стані продають за ціною до 400 000 доларів.

Справа в тому, що це найперший Cadillac Eldorado Biarritz, виготовлений лімітованою серією з 4000 авто. Модель була флагманом марки і комплектувалася кондиціонером, підсилювачем керма, електроприводами склопідйомників та м’якого даху.

До речі, нещодавно вдалося завести старовинний пікап Jeep, який 44 роки простояв на звалищі.

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