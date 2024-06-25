Эксклюзив за $400 000: редкий Cadillac 50-х поехал после 20 лет простоя (видео)
Cadillac Eldorado Biarritz был флагманской моделью американской марки в 50-х. Роскошный кабриолет богато оснащен, а под его капотом скрывается 305-сильный V8.
В США вернули к жизни кабриолет Cadillac Eldorado 1956 года. Последние 20 лет раритетное роскошное авто стояло в сарае в Калифорнии. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Carchaeology.
Владелец рассказал, что этот Cadillac Eldorado Biarritz приобрел его отец 20 лет назад. Впрочем, он не эксплуатировал авто, а поставил в сарай возле дома.
За два десятилетия кабриолет покрылся слоем грязи, а его внутренняя отделка повреждена. А вот силовой агрегат хорошо сохранился, хотя и был разобранным. Двигатель собрали и легко завели и Cadillac даже смог выехать своим ходом, хотя его тормоза нуждаются в ремонте.
Теперь Cadillac Eldorado Biarritz отправили на реставрацию. Модель очень ценная — экземпляры в хорошем состоянии продают по цене до 400 000 долларов.
Дело в том, что это самый первый Cadillac Eldorado Biarritz, выпущенный лимитированной серией из 4000 авто. Модель была флагманом марки и комплектовалась кондиционером, усилителем руля, электроприводами стеклоподъемников и мягкой крыши.
Кстати, недавно удалось завести старинный пикап Jeep, который 44 года простоял на свалке.
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