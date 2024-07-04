Opel Frontera повертається на ринок: ціни та подробиці (фото)
Новий Opel Frontera — недорогий сімейний кросовер, який замінив модель Crossland. Його пропонують у гібридних та електричних модифікаціях на 5 або 7 місць.
У Європейському союзі стартують продажі Opel Frontera 2024. Знаменита модель повертається на ринок у новому форматі – як компактний кросовер. Про це повідомляє сайт L’Argus.
Новий Opel Frontera – наступник моделі Crossland. Це 4,38-метровий сімейний кросовер із просторим салоном і великим (450-1600 л) багажником. Його пропонують у модифікаціях на 5 та 7 місць. До речі, у 2025 році модель приїде в Україну.
Зі старту на вибір пропонують 1,2-літрові гібридні модифікації на 100 і 136 к. с., а також 113-сильний електричний варіант із запасом ходу 305 км. Ціна Opel Frontera в ЄС стартує з 23 900 євро за гібридну модифікацію і з 29 000 євро – за електричну.
Базова комплектація Opel Frontera Edition включає світлодіодні фари, віртуальну панель приладів, кондиціонер, парктронік, круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання у смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.
Варіант GS (від 27 000 євро за гібридну версію і 31 500 євро – за електричну) додає 17-дюймові литі диски, клімат-контроль, камеру з 10-дюймовим тачскріном, бездротову зарядку смартфонів, підігрів сидінь і контроль "сліпих" зон.
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