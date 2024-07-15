Гість із 90-х: виявлено 34-річний хетчбек Mazda без пробігу (фото)

Хетчбек Mazda 323F ідеально зберігся і ніколи не отримував номери. Кузов, салон і силовий агрегат автомобіля в чудовому стані.

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У Кракові виставили на продаж хетчбек Mazda 323F 1990 року. За автомобіль хочуть отримати 17 950 євро, хоча зазвичай подібні машини в 10–20 разів дешевші. Річ у тім, що продається капсула часу. Оголошення опублікували на eBay.

Головною "фішкою" авто є висувні фари Фото: Ebay

На одометрі Mazda 323F висвічується пробіг усього 630 км. Автомобіль повністю новий і навіть ніколи не ставився на облік.

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З'ясувалося, що ця Mazda 323F у 1990 році була доставлена дилеру зі Швейцарії. Із невідомих причин авто не продали та залишили на складі на довгі роки. Пізніше її викупили та перевезли до Польщі.

Фото: Ebay

Кузов Mazda 323F чудово виглядає – збережене рідне лакофарбове покриття. Велюровий салон також ідеально зберігся. Хетчбек оснащений підсилювачем керма та люком, проте кондиціонера чи електросклопідйомників у нього немає. Зате авто має модні, на той час, висувні фари.

Салон автомобіля чудово зберігся Фото: Ebay

Хетчбек Mazda 323F оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

До речі, недавно капсула часу Toyota Land Cruiser пішла з молотка за ціною нового Maybach.

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