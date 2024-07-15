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Авто

Гість із 90-х: виявлено 34-річний хетчбек Mazda без пробігу (фото)

Mazda 323F 1990, Mazda 323F, Mazda 323
Фото: Ebay | Mazda 323F ніколи не ставили на облік

Хетчбек Mazda 323F ідеально зберігся і ніколи не отримував номери. Кузов, салон і силовий агрегат автомобіля в чудовому стані.

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У Кракові виставили на продаж хетчбек Mazda 323F 1990 року. За автомобіль хочуть отримати 17 950 євро, хоча зазвичай подібні машини в 10–20 разів дешевші. Річ у тім, що продається капсула часу. Оголошення опублікували на eBay.

Mazda 323F, Mazda 323F 1990, Mazda 323 Fullscreen
Головною "фішкою" авто є висувні фари
Фото: Ebay

На одометрі Mazda 323F висвічується пробіг усього 630 км. Автомобіль повністю новий і навіть ніколи не ставився на облік.

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З'ясувалося, що ця Mazda 323F у 1990 році була доставлена дилеру зі Швейцарії. Із невідомих причин авто не продали та залишили на складі на довгі роки. Пізніше її викупили та перевезли до Польщі.

Mazda 323 1990, Mazda 323F, Mazda 323 Fullscreen
Фото: Ebay

Кузов Mazda 323F чудово виглядає – збережене рідне лакофарбове покриття. Велюровий салон також ідеально зберігся. Хетчбек оснащений підсилювачем керма та люком, проте кондиціонера чи електросклопідйомників у нього немає. Зате авто має модні, на той час, висувні фари.

салон мазда 323, Mazda 323F 1990, Mazda 323F, Mazda 323 Fullscreen
Салон автомобіля чудово зберігся
Фото: Ebay

Хетчбек Mazda 323F оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

До речі, недавно капсула часу Toyota Land Cruiser пішла з молотка за ціною нового Maybach.

Також Фокус розповідав про "Запорожець" 1985 року з пробігом 2000 км.