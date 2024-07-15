Гість із 90-х: виявлено 34-річний хетчбек Mazda без пробігу (фото)
Хетчбек Mazda 323F ідеально зберігся і ніколи не отримував номери. Кузов, салон і силовий агрегат автомобіля в чудовому стані.
У Кракові виставили на продаж хетчбек Mazda 323F 1990 року. За автомобіль хочуть отримати 17 950 євро, хоча зазвичай подібні машини в 10–20 разів дешевші. Річ у тім, що продається капсула часу. Оголошення опублікували на eBay.
На одометрі Mazda 323F висвічується пробіг усього 630 км. Автомобіль повністю новий і навіть ніколи не ставився на облік.Важливо
З'ясувалося, що ця Mazda 323F у 1990 році була доставлена дилеру зі Швейцарії. Із невідомих причин авто не продали та залишили на складі на довгі роки. Пізніше її викупили та перевезли до Польщі.
Кузов Mazda 323F чудово виглядає – збережене рідне лакофарбове покриття. Велюровий салон також ідеально зберігся. Хетчбек оснащений підсилювачем керма та люком, проте кондиціонера чи електросклопідйомників у нього немає. Зате авто має модні, на той час, висувні фари.
Хетчбек Mazda 323F оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.
До речі, недавно капсула часу Toyota Land Cruiser пішла з молотка за ціною нового Maybach.
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