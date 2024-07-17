"Не можемо собі дозволити": екоактивісти облили фарбою Tesla Cybertruck у Гамбурзі (фото)

Інженер-електрик Хендрік Фауер заявив, що автомобіль важить майже три тонни, тому його величезна вага означає, що він споживає абсурдно велику кількість енергії.

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Екоактивісти облили електрокар Tesla Cybertruck фарбою в Гамбурзі, Німеччина. Про це повідомила організація Letzte Generation у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Як розповів інженер-електрик Хендрік Фауер, який брав участь у сьогоднішній акції протесту, автомобіль важить майже три тонни, тому його величезна вага означає, що він споживає абсурдно велику кількість енергії.

"Безглузді витрати, які ми, як суспільство, не можемо собі дозволити", — сказав він.

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За його словами, корпус із гострими краями є катастрофою з точки зору безпеки. Машина нібито ілюструє те, куди привела людство "антисоціальна політика".

Екоактивісти зіпсували Tesla Cybertruck Фото: Letzte Generation/X

Фавер звинуватив "кількох багатих людей" у тому, що вони йдуть назустріч катастрофі і забирають із собою всіх.

"Необхідні чесність і відповідні політичні заходи реагування на кліматичну катастрофу", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що пікап Tesla Cybertruck за 1500 доларів перетворили на оригінальний автобудинок. У кузові обладнали житловий модуль із підйомним тентом і матрацом. Набір для перетворення пікапа на будинок на колесах оцінили в 1500 доларів.