BMW відмовиться від знаменитого спортивного кросовера: що запропонують натомість

BMW X3 нового покоління може не отримати заряджену М-версію. Утім, потужний спортивний кросовер усе ж з'явиться в лінійці німецької марки.

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Новий BMW X3 M може не з’явитися. Автовиробник планує відмовитися від зарядженої модифікації кросовера. Про це повідомляє сайт BMWBlog, посилаючись на джерела в німецькій компанії.

Кросовер BMW X3 четвертого покоління дебютував недавно і під час його презентації про появу М-версії навіть не згадали (хоча показали заряджений 398-сильний варіант M50). До того ж, ніхто не бачив тестових прототипів BMW X3 M.

BMW X3 M презентували в 2019 році Фото: BMW

У BMW наразі не коментують ситуацію, проте відомо, що в X3 M точно з’явиться "зелена" альтернатива. Мова йде про топову версію нового електрокросовер BMW iX3, яка отримає установку потужністю приблизно 600 сил.

Саме появою цього електрокара і пояснюють відмову від BMW X3 M. Мовляв, він буде значно потужнішим та швидшим, а отже потреба в бензиновій моделі відпаде.

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Нагадаємо, що заряджений М-варіант з’явився лише у BMW X3 третього покоління в 2019 році. Кросовер оснастили 3,0-літровою бензиновою турбошісткою, доступною у версіях потужністю 480 та 510 сил.

До речі, недавно стало відомо, що і кросовер BMW X4 не отримає нове покоління. Його випуск невдовзі припинять.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився новий електрокросовер BMW iX2.