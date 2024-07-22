BMW откажется от знаменитого спортивного кроссовера: что предложат взамен

BMW X3 нового поколения может не получить заряженную М-версию. Впрочем, мощный спортивный кроссовер все же появится в линейке немецкой марки.

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Новый BMW X3 M может не появиться. Автопроизводитель планирует отказаться от заряженной модификации кроссовера. Об этом сообщает сайт BMWBlog, ссылаясь на источники в немецкой компании.

Кроссовер BMW X3 четвертого поколения дебютировал недавно и во время его презентации о появлении М-версии даже не упомянули (хотя показали заряженный 398-сильный вариант M50). К тому же, никто не видел тестовых прототипов BMW X3 M.

BMW X3 M презентовали в 2019 году Фото: BMW

В BMW пока не комментируют ситуацию, однако известно, что у X3 M точно появится "зеленая" альтернатива. Речь идет о топовой версии нового электрокроссовера BMW iX3, которая получит установку мощностью примерно 600 сил.

Именно появлением этого электрокара и объясняют отказ от BMW X3 M. Мол, он будет значительно мощнее и быстрее, а значит потребность в бензиновой модели отпадет.

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Напомним, что заряженный М-вариант появился только у BMW X3 третьего поколения в 2019 году. Кроссовер оснастили 3,0-литровой бензиновой турбошестерней, доступной в версиях мощностью 480 и 510 сил.

Кстати, недавно стало известно, что и кроссовер BMW X4 не получит новое поколение. Его выпуск вскоре прекратят.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился новый электрокроссовер BMW iX2.