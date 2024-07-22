Новий Nissan Patrol 2025 помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Новий Nissan Patrol стане виразнішим на вигляд та сучаснішим всередині. Позашляховик оснастять потужним 450-сильним V6 твін-турбо.

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У інтернет попали шпигунські фото Nissan Patrol нового покоління. Позашляховик повинні презентувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт The Drive.

Новий Nissan Patrol із заводським індексом Y63 помітили під час тестів на Близькому Сході. Авто обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну все ж можна розгледіти.

Позашляховик створений на базі Infiniti QX80 Фото: drive.com.au

Неважко помітити, що Nissan Patrol 2025 залишиться братом-близнюком Infiniti QX80, адже він дуже схожий з новим поколінням цієї моделі. У двох авто однакові силуети, а відрізняються вони лише дизайном оптики та решітки радіатора. Крім того, в Nissan Patrol звичайні (а не висувні) дверні ручки.

Новий Nissan Patrol 2025 запозичить у Infiniti QX80 нові технології на кшталт віртуальної панелі приладів та великого тачскріну. Скоріше за все, побратим поділиться і 3,5-літровим V6 твін-турбо на 450 к. с., 9-ступінчастим автоматом та системою повного приводу.

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Крім того, відомо, що на північноамериканському ринку модель продовжать продавати під назвою Nissan Armada.

Раніше Фокус розповідав, що на європейський ринок вийде спортивний електрокросовер Nissan.

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