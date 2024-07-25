Кросовери — в лідерах: найпопулярніші автомобілі в Україні за 2024 рік (фото)
Українці віддають перевагу кросоверам: у ТОП 10 лідерів ринку — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Серед них є електрокари та дорогі преміальні авто.
За перше півріччя 2024 року українці придбали понад 32,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% перевищує показник першої половини минулого року. Переважна більшість цих машин — кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У ТОП 10 моделей-лідерів українського авто ринку — одразу дев’ять кросоверів. Єдиний виняток — седан Toyota Camry. Варто відзначити, що на ці десять моделей припадає понад третина авто ринку України.
Найпопулярніші автомобілі в Україні — незмінні: перше місце посідає Renault Duster (3324 проданих авто), а друге – Toyota RAV4 (2276). Також цікаво, що до трійки лідерів увійшов електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші авто в Україні за 2024 рік:
- Renault Duster — 3324 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 2276 од.
- Volkswagen ID.4 — 1072.
- Mazda CX-5 — 876.
- Kia Sportage — 843.
- Hyundai Tucson — 653.
- Toyota Camry — 601.
- Suzuki S-Cross — 580.
- Skoda Kodiaq — 552.
- Volkswagen Touareg — 552.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко виросли продажі авто з Китаю.
Також ми писали, що українці активно купують дорогі преміальні автомобілі.