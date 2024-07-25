Кросовери — в лідерах: найпопулярніші автомобілі в Україні за 2024 рік (фото)

Українці віддають перевагу кросоверам: у ТОП 10 лідерів ринку — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Серед них є електрокари та дорогі преміальні авто.

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За перше півріччя 2024 року українці придбали понад 32,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% перевищує показник першої половини минулого року. Переважна більшість цих машин — кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У ТОП 10 моделей-лідерів українського авто ринку — одразу дев’ять кросоверів. Єдиний виняток — седан Toyota Camry. Варто відзначити, що на ці десять моделей припадає понад третина авто ринку України.

Volkswagen ID.4 потрапив до трійки лідерів авторинку Фото: Volkswagen

Найпопулярніші автомобілі в Україні — незмінні: перше місце посідає Renault Duster (3324 проданих авто), а друге – Toyota RAV4 (2276). Також цікаво, що до трійки лідерів увійшов електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4.

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Найпопулярніші авто в Україні за 2024 рік:

Renault Duster — 3324 проданих авто. Toyota RAV4 — 2276 од. Volkswagen ID.4 — 1072. Mazda CX-5 — 876. Kia Sportage — 843. Hyundai Tucson — 653. Toyota Camry — 601. Suzuki S-Cross — 580. Skoda Kodiaq — 552. Volkswagen Touareg — 552.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко виросли продажі авто з Китаю.

Також ми писали, що українці активно купують дорогі преміальні автомобілі.