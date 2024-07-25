У покинутому маєтку виявили колекцію рідкісних британських ретроавто (відео)
У колекції зібрані раритетні британські автомобілі. Серед них — одразу чотири кабріолети Morgan у ретростилі та два класичних Mini Cooper.
У Великій Британії виявили покинуту колекцію ретроавто. Машини роками стоять на території занедбаного маєтку. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.
Місце розташування маєтку тримається в секреті, відомо лише, що він розташований у Англії. Сусіди розповіли, що його власник живий і здоровий, але з невідомих причин не приділяє увагу будинку та колекції авто. Утім, маєток перебуває під відеонаглядом.
Власник маєтку є прихильником марки Morgan – у нього одразу чотири моделі цього бренду. Серед них – три чотирициліндрові родстери Morgan 4/4 80-х та 90-х років, а також один Morgan Plus 8 із 3,9-літровим 190-сильним V8 від Range Rover та пробігом усього 8730 км.
Крім того, виявлено два класичних Mini Cooper. Один із них має пробіг у 11 260 км.
Стан автомобілів різний. Машини, які стоять у приміщенні, краще збереглися, аніж ті, які опинилися на вулиці. У будинку також зберігається чимало літератури про автомобілі Morgan – книги, альбоми, постери та колекція фотографій.
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