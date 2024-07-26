Toyota безкоштовно замінить двигуни в 100 000 авто: відома причина

Через порушення технологічних процесів на виробництві в двигуни Toyota потрапило сміття, що призводить до виходу їх із ладу. Японський виробник вирішив замінити всі 100 000 моторів.

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Toyota проводить масштабне відкликання 100 000 автомобілів. Вони потребують заміни двигуна через небезпечний заводський дефект. Про це повідомляє сайт Motor1.

Вияснилося, що 3,4-літрові бензинові мотори V6 (індекс Toyota V35A-FTS) для цих автомобілів зібрали з порушенням технологічних процесів. Унаслідок цього, в двигуни потрапило сміття, яке спричиняє вихід із ладу вкладишів колінчастого валу. Через неї можлива повна руйнація мотора.

Двигун Toyota V35A-FTS може вийти з ладу через сміття

Проблема виявилася серйозною і звичайною чисткою мотора вирішити її неможливо. Toyota вже отримала 824 гарантійних скарги на V6, тому вирішила відкликати абсолютно всі дефектні автомобілі для безкоштовної заміни їх моторів.

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Нові 3,4-літрові двигуни отримають 98 568 пікапів Toyota Tundra, випущених у США з 2 листопада 2021 року по 13 лютого 2023 року, та 3524 позашляховики Lexus LX600, зібрані з 30 липня 2021 року по 25 листопада 2022 року.

Відкликанню підлягають і 3524 Lexus LX600 Фото: Lexus

До кінця липня Toyota розішле всім власникам цих авто повідомлення, в яких проінструктує, коли і де саме можна замінити двигун.

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