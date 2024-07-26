Toyota безкоштовно замінить двигуни в 100 000 авто: відома причина
Через порушення технологічних процесів на виробництві в двигуни Toyota потрапило сміття, що призводить до виходу їх із ладу. Японський виробник вирішив замінити всі 100 000 моторів.
Toyota проводить масштабне відкликання 100 000 автомобілів. Вони потребують заміни двигуна через небезпечний заводський дефект. Про це повідомляє сайт Motor1.
Вияснилося, що 3,4-літрові бензинові мотори V6 (індекс Toyota V35A-FTS) для цих автомобілів зібрали з порушенням технологічних процесів. Унаслідок цього, в двигуни потрапило сміття, яке спричиняє вихід із ладу вкладишів колінчастого валу. Через неї можлива повна руйнація мотора.
Проблема виявилася серйозною і звичайною чисткою мотора вирішити її неможливо. Toyota вже отримала 824 гарантійних скарги на V6, тому вирішила відкликати абсолютно всі дефектні автомобілі для безкоштовної заміни їх моторів.
Нові 3,4-літрові двигуни отримають 98 568 пікапів Toyota Tundra, випущених у США з 2 листопада 2021 року по 13 лютого 2023 року, та 3524 позашляховики Lexus LX600, зібрані з 30 липня 2021 року по 25 листопада 2022 року.
До кінця липня Toyota розішле всім власникам цих авто повідомлення, в яких проінструктує, коли і де саме можна замінити двигун.
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