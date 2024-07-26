Land Cruiser на мінімалках: з'явилася інформація про новий позашляховик Toyota FJ (фото)

Новий Toyota Land Cruiser FJ буде компактним 4,5-метровим позашляховиком із рубаним дизайном. Недорогу рамну модель оснастять 2,7-літровим бензиновим двигуном.

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Toyota готується відродити знамениту модель FJ. Доступний рамний позашляховик презентують в листопаді, а його продажі стартують на початку 2025 року. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Скоріше за все, нову модель назвуть Toyota Land Cruiser FJ – саме на таку назву раніше були зареєстровані авторські права. У Японії позашляховик буде відносно недорогим – коштуватиме від 3,5 до 4,5 млн ієн ($22 750 – 29 250).

Toyota FJ коштуватиме від $22 750 Фото: BestCarWeb

Судячи з тизерів та рендерів, авто вирізнятиметься рубаним дизайном і зовні дуже нагадуватиме новий Toyota Land Cruiser 250. У авто високий капот, розширені крила та двооб’ємний силует.

Новий Toyota FJ збудують на рамній платформі бюджетного пікапа Hilux Champ. Він сягатиме приблизно 4,5 м завдовжки, 1,83 м завширшки і 1,85 м заввишки при колісній базі в 2,75 м. Отже, авто буде суттєво компактнішим і за попередника, і за Toyota Land Cruiser 250.

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Зазначається, що позашляховик Toyota FJ дебютує із 2,7-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. Утім, пізніше лінійку моторів можуть розширити. Звісно ж, авто отримає повнопривідну трансмісію зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

До речі, недавно презентували молодіжний купе-кросовер Toyota за $16 000.

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