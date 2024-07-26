Land Cruiser на минималках: появилась информация о новом внедорожнике Toyota FJ (фото)

Новый Toyota Land Cruiser FJ будет компактным 4,5-метровым внедорожником с рубленым дизайном. Недорогую рамную модель оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем.

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Toyota готовится возродить знаменитую модель FJ. Доступный рамный внедорожник презентуют в ноябре, а его продажи стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Скорее всего, новую модель назовут Toyota Land Cruiser FJ — именно на такое название ранее были зарегистрированы авторские права. В Японии внедорожник будет относительно недорогим — стоить от 3,5 до 4,5 млн иен ($22 750 — 29 250).

Toyota FJ будет стоить от $22 750 Фото: BestCarWeb

Судя по тизерам и рендерам, авто будет отличаться рубленым дизайном и внешне очень напоминать новый Toyota Land Cruiser 250. У авто высокий капот, расширенные крылья и двухобъемный силуэт.

Новый Toyota FJ построят на рамной платформе бюджетного пикапа Hilux Champ. Он будет достигать примерно 4,5 м в длину, 1,83 м в ширину и 1,85 м в высоту при колесной базе в 2,75 м. Таким образом, авто будет существенно компактнее и предшественника, и Toyota Land Cruiser 250.

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Отмечается, что внедорожник Toyota FJ дебютирует с 2,7-литровым бензиновым двигателем на 163 л.с. Впрочем, позже линейку моторов могут расширить. Конечно же, авто получит полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Кстати, недавно презентовали молодежный купе-кроссовер Toyota за $16 000.

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