На світовий ринок вийде недорогий рамний позашляховик Haval для великої сім'ї (фото)

Новий Haval H9 має просторий салон та вирізняється непоганою прохідністю. Рамний позашляховик запропонують у 218-сильній бензиновій та 184-сильній дизельній модифікаціях.

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Опубліковано фото "глобальної" версії Haval H9 другого покоління. Саме в такому вигляді новий рамний позашляховик від Great Wall продаватиметься за межами Китаю. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Haval H9 планують активно експортувати. У Китаї модель коштує від 188 800 юанів ($26 400), проте в інших країнах вона буде дорожчою.

Модель запропонують у бензиновій та дизельній версіях Фото: Haval

Експортний Haval H9 2024 зовні мало чим відрізняється від версії для Китаю. У авто класичний кутастий дизайн із високим капотом та вертикальними задніми стійками. Широка решітка радіатора поєднується з круглими фарами.

Габарити Haval H9 2024:

довжина — 5070 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1930 мм;

колісна база — 2850 мм.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Haval

У салоні Haval H9 встановлені цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Модель пропонують лише в семимісному виконанні, причому задні крісла складаються з допомогою електроприводу.

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На вибір пропонують 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 218 к. с. із 8-ступінчастою автоматичною КПП або 2,4-літровий 184-сильний турбодизель з 9-ступінчастим автоматом. Пізніше повинен з’явитися 3,0-літровий V6.

Haval H9 вирізняється непоганими позашляховими якостями Фото: Haval

Новий Haval H9 здатен буксирувати 2,5-тонний причіп. Повний привід доповнено знижувальною передачею, тому китайський позашляховик вирізняється непоганою прохідністю.

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