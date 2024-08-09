Присвячується Олімпіаді: Peugeot створили стильні електробайки для спортсменів (відео)

Електромотоцикли Peugeot створені спеціально для спортсменів. Їх обладнали кріпленнями для перевезення тенісної ракетки, боксерських рукавичок чи дошки для серфінгу.

Related video

До Олімпійський ігор у Парижі компанія Peugeot Motorcycles випустила лінійку мотоциклів. Байки присвячені різним видам спорту. Про них розповіли на сторінці компанії DAB Motors у Instagram.

Саме ця компанія, яка належить Peugeot Motorcycles і створила електричні мотоцикли. У їх основі лежить модель DAB 1α, яка коштує від 14 990 євро.

Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot Фото: Peugeot

Електробайки Peugeot створили під гаслом À la gloire du sport ("На славу спорту"). Вони обладнані кріпленнями перевезення для різноманітного спортивного інвентарю – тенісної ракетки та м'ячів, боксерських рукавичок, баскетбольного м’яча, дощок для серфінгу та скейтбордингу. Крім того, мотоцикли вирізняються ексклюзивним забарвленням і декором.

Важливо

Електромобіль по-французьки: тест-драйв нового Citroen e-C4

Електромотоцикл DAB 1α є аналогом 125-кубових бензинових мотоциклів. Він важить 125 кг, оснащений електромотором із піковою потужністю 35 к. с. та здатен розвинути 130 км/год.

Акумуляторна батарея на 7,1 кВт∙год дозволяє подолати до 150 км без підзарядки. У конструкції мотоциклів використані алюміній та навіть карбон. Встановлені гальма Brembo та передня вилка Palioli.

До речі, недавно свої перші електровелосипеди представив Ford. Вони виконані в стилістиці моделей Mustang і Bronco.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшов недорогий комерційний електромобіль Peugeot.